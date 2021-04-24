Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti
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Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti.

Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti

Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, direksiyonuna geçtiği traktörle yem bitkisi tohumu ekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik ilçesinin Dışkapı köyünde mera ıslahı kapsamında 500 dekar alanda gerçekleştirilen yem bitkileri ekim programına katıldı. Çiftçilerle sohbet ederek hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Vali Ayhan, traktörün direksiyonuna geçerek yem bitkisi ekimi yaptı. Ekim ise drone ile havadan da görüntülendi.

Hayvancılığa katkı sağlayacak

Sivas'ın 7,8 milyon dekar işlenen tarım arazisi, 8,3 milyon dekar mera varlığı olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Bahar mevsimi ile çiftçilerimiz emeklerini, alın terlerini toprağa ekiyorlar. Sivas'ımızın çok geniş bir coğrafyası var, meraları bol ama mera vasfını kaybetmiş olan yerlerinde ıslah edilerek veriminin artırılması gerekmektedir. Bunun içinde Hafik Dışkapı'da 500 dekar alan içerisinde kıraç hale gelmiş verimsiz hale gelmiş merayı, meraya uygun bitkilerle, tohumlarla besleyerek devletimizin desteği köylülerimizin de büyük katkısı ile birlikte inşallah hayvancılığa katkı sağlayacak burası. Tabi hayvancılıkta yem önemli. Girdi maliyetini azaltmak için yem maliyetini düşürmek gerekir. İl genelinde 500 bine yakın büyük baş 700 bine yakın da küçükbaş hayvan varlığımız var. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız gerekmektedir. Bunu artırırken de bu hayvanlarımızın beslenebileceği, otlaması gereken meralarımızın da verimli olması gerekir. Kıraç yerlerin daha yeşil olması gerekir. Bu çalışmalar devam etmektedir. Sivas'ımızda sadece arpanın, buğdayın, korunganın değil ürün çeşitliliği bol olan kaliteli ve verimli bir şekilde bunu yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti
Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti
Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti
Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti
Vali traktöre bindi, yem bitkisi tohumu ekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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