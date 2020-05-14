Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti
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Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti

Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti Sivas Valisi Salih Ayhan traktör koltuğuna geçerek patates ve pancar ekimi gerçekleştirdi -Sivas Valisi Salih Ayhan traktör koltuğuna geçerek patates ve pancar ekimi gerçekleştirdi Tarımsal faaliyetler kapsamında İl Tarım ve Orman...

Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti
14.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:29

Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti

Sivas Valisi Salih Ayhan traktör koltuğuna geçerek patates ve pancar ekimi gerçekleştirdi

SİVAS - -Sivas Valisi Salih Ayhan traktör koltuğuna geçerek patates ve pancar ekimi gerçekleştirdi

Tarımsal faaliyetler kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tohumluk patates ve şeker pancarı tohum ekimi programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çiftçiler katıldı. İlk olarak İnceağa köyü yolu üzerinde bulunan bin 200 dekarlık alanda tohumluk patates ekimi yapıldı. Ekim sırasında Vali Salih Ayhan traktör koltuğuna geçerek patates ekti. Burada programın son bulmasının ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler Çay ören köyün de bulunan şeker pancarı ekimine geçti. Burada da traktör koltuğuna oturan Vali Ayhan, bir süre pancar ekimi gerçekleştirdi. Program toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

"Tohumluk patateste Türkiye'de ilk sıradayız"

Programda konuşan Vali Ayhan, tohumluk patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söyleyerek, " Bugün dünya çiftçiler günü tüm çiftçilerimizin gününü kutluyorum. İlimizde tarımsal faaliyetler kapsamında bugün bir tarla etkinliği yapalım. Bir ekim töreni gerçekleştirelim ve ilimiz açısından ekonomimiz açısından önem arz eden patates, şeker pancarı ve slajlık mısır ekimi için bir etkinlik yaptık. Patates hakikatken gerek yemeklik olsun gerek sanayilik olsun, yemeklik olsun toplumsal üretim açısından çok önem arz etmektedir. Coğrafyamızın da buna müsait olması geniş topraklara sahip olmamamız, bakir bir alan olması nedeniyle de gittikçe revaçta olan bir ildir. Özellikle tohumluk patateste en kaliteli patates üreten bir iliz ve Türkiye'de ilk sıradayız. Yemeklik patates anlamında da ilk 10'dayız"dedi.

"Şeker pancarında Sivas öncü olmaya devam ediyor"

Vali Ayhan, şeker pancarında Sivas'ın öncü olmaya devam ettiğini belirterek, " İlimiz barajlar göletler ve sulama kanalları yapıldıktan sonra ciddi manada fiziki bir alt yapı oluştu. Bulunduğumuz alana bu sene ilk defa 35 bin dekara şeker pancarı ekimi gerçekleşecek. Ürün çeşitliliği farklılaşmış olacak. Şeker pancarına Türkiye sıralamasına baktığımız da ilimiz ilk 10'da. Altıncı sırada. Şeker pancarında Sivas öncü olmaya devam ediyor"diye konuştu.

Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti

Kaynak: İHA

Manşet

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