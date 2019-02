Vali trafik polisi kıyafeti giydi, sürücüleri uyardı

SAMSUN - İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan etkinlikte Samsun Valisi Osman Kaymak, trafik polisi kıyafeti giyerek yaya geçitlerinden geçti sürücüleri uyardı.

2019 Yılını Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan eden İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı başlatılan trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Samsun'da etkinlik düzenlendi.

"Yaya ayağını attığı an trafiğin durması lazım"

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'ndaki etkinlikte Vali Kaymak, alana gelerek trafik polisi kıyafeti giydi. Sonrasında ise trafik şube müdüründen proje ile ilgili ve yayaların trafikte yaşadığı sorunlar hakkında bilgi alan Vali Kaymak, proje ile hedef trafik lambasının ve memurun olmadığı yaya geçitlerinde vatandaşların yayalara öncelik vermesi olduğunu söyledi. Avrupa'da da sistemin bu şekilde ilerlediğini ifade eden Vali Kaymak, "Yaya ayağını attığı an trafiğin durması lazım. Biz bu anlayışı İçişleri Bakanımızın başkanlığında Samsun'da ve tüm Türkiye'de yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu tür toplumsal projeler öncelikle toplumun sahiplenmesiyle olur. Bizler öncülük yapıyoruz buna. Halkımızdan anlayış bekliyoruz. İnsanların sağlığı kıymetli. İnsanların hayatına mal olmak kötü bir şey. Yayalara öncelik verilmesi medeni toplumların bir göstergesidir. Kurallara uyulması toplumun gelişmesini gösterir. Biz Samsun olarak ilk adım şehri olduğumuzu söylüyoruz. Her şeyde öncüyüz. İnşallah bu projede de Samsunlulardan büyük bir anlayış bekliyorum. 180 noktada arkadaşlarımızı görevlendirdik. Takip ediyoruz. Bu projeyi ilimizin genelinde uyguluyoruz. En büyük desteği de halkımızdan bekliyoruz" dedi.

Engellilerin trafikteki sorunlarını dinledi

Vali Kaymak alanda bekleyen ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle de bir araya gelerek proje hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Sonrasında engelli vatandaşların yanına geçen Vali Kaymak engellilerin trafikte yaşadığı sorunlar hakkında bilgi aldı.

Yaya geçidinden geçerek trafikteki sürücüleri uyardı

Vali Kaymak daha sonra öğrencilerle birlikte Cumhuriyet Meydanı Kavşağı ve 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki yaya ve okul geçitlerinden geçti. Trafikteki sürücüleri uyaran Vali Kaymak, projeyi sürücülere anlattı ve sürücülere broşür verdi. Vali Kaymak kurallara uyan sürücülere de teşekkür etti.

"Asılsız ihbarlar bizi yoruyor"

Aynı bulvar üzerinde 112 çalışanlarıyla da bir araya gelen Vali Kaymak, 112 acil servisine gelen asılsız çağrılar hakkında bilgi verdi. 112 acil servisinin 2018 yılında 1 milyona yakın çağrı aldığını ifade eden Vali Kaymak, "Sadece 100 bin insana ambulans göndermişiz. Asılsız ihbarlar bizi yoruyor. Arkadaşlarımızın mesaisini alıyor. Vatandaşlardan anlayış bekliyoruz. Gerekmediği takdirde arkadaşlarımızı meşgul etmesinler. Bazı vatandaşlarımız alışveriş yapacağı malın fiyatını 112'ye soruyor. 'AVM bugün açık mı', 'yeni telefon aldım çekiyor mu' diye soruyorlar. Arkadaşlarımızı gereksiz sorularla meşgul ediyorlar" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle tarafından alkışlarla karşılanan Vali Kaymak öğrencilerle bir araya gelerek projeyi onlara da anlattı. Vali Kaymak ayrıca okul önünde bulunan "öncelik yayanın" levhasını inceledi.

Etkinliğe ayrıca, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, şube müdürleri, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA