Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
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Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi

Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak trafik uygulamasına katılan Vali Hamza Aydoğdu, halk otobüsünü denetleyerek, etkinliğe katılan motosikletli kuryelere reflektörlü yelek dağıttı.

Aksaray'da Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortak trafik uygulamasına katılan Vali Hamza Aydoğdu, halk otobüsünü denetleyerek, etkinliğe katılan motosikletli kuryelere reflektörlü yelek dağıttı.

Şamlı Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Saat 10.00'da başlayan etkinlikte hem trafik güvenliği hem de pandemi uygulamaları yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bulvar üzerinde seyreden araçları durdururken, Jandarma Trafik ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Vali Aydoğdu, önce bir halk otobüsünü durdurarak sürücü ve yolcuların trafik ve pandemi kurallarına uyup uymadığını denetledi. Sürücü ve yolcuların kurallara uyduğu otobüste Vali Aydoğdu tarafından içerisinde boyama kitabı ve bilgilendirme broşürü bulunan çantalar dağıtıldı. Vali Aydoğdu vatandaşlara kurallara uymanın öneminden bahsederken, beraberindeki heyet ile birlikte motosikletli kuryeler ile bir araya geldi. Aksaray'da paket servisin yoğun olduğu dönemlerden bahseden Vali Aydoğdu, gece saatlerinde kuryelerin güvenliği için önemli olan reflektörlü sarı yeleklerin dağıtımını yaptı.

"Toplumsal kurallara ne kadar uyarsak hayat o kadar yaşanır hale gelir"

Vali Hamza Aydoğdu, trafik kurallarına uymanın öneminden ve çocuklara aktarılmasındaki temellerden bahsederek, "Biliyorsunuz mayıs ayının ilk haftasını Trafik Haftası olarak kutluyoruz. Bugün Aksaray'da da kavşağımızda bir etkinlik yapacağız. Normalde burada öğrencilerimiz ile bu etkinliği yapacaktık. Fakat pandemiden dolayı bu işi çevrimiçi yapacağız. Zaten Emniyet Müdürlüğümüz çocuklarımızla EBA üzerinden çevrimiçi yapıyor. Bugün saat 14.00'te yine Trafik Haftası'yla ilgili çevrimiçi yapıp trafik haftasının önemini vurgulayacağız. Burada hepimizin bildiği gibi en önemli unsurlardan birisi kemer bağlama, kask takmadır. Değerli arkadaşlar kemer bağlamayı eğitim öğretim hayatından itibaren çocuklarımıza küçük yaşta hayat yaşam şekilleri arasına sokmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten trafik kurallarına uymak hayat kurtarıyor. Hem kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık, hem de kemer takma alışkanlığını çok ciddi anlamda küçük yaşlarda çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Bu arada Emniyet Müdürlüğümüz bazı görseller ile kitapçıklar bastılar. Onları çocuklarımıza dağıtacağız. Birazdan burada araç kontrolleri de yapacağız. Bildiğiniz üzere küçük yaşlardaki çocuklarımıza verdiğimiz trafik eğitiminden dolayı Türkiye'de trafik kazalarından ölenlerin sayısı her yıl gittikçe azalıyor. Yapmamız gereken şu, toplumsal kurallara ne kadar uyarsak ve uymayanları da bu anlamda uyarırsak hayat o kadar yaşanır hale gelir" diye konuştu. - AKSARAY

Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi
Vali trafiği denetleyip, kuryelere yelek giydirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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