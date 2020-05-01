Vali Toraman, Pandemi Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Pandemi Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Pandemi Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Toraman, sağlık çalışanlarının Korona virüs Covid-19'un Türkiye'de görüldüğü günden bu yana fedakarca çalıştığını belirterek teşekkür etti.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadelede alınan tedbir ve önlemler her geçen gün artıyor.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sürecin yönetim ve organizasyonu amacıyla Pandemi Operasyon Merkezi oluşturuldu. Merkez, 52 personelle 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Toraman, Pandemi Operasyon Merkezini ziyaret ederek merkezdeki işleyiş ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Pandemi Operasyon Merkezi'nin sürveyans, lojistik, destek, personel, iletişim, hukuk ve eğitim olmak üzere 7 birim, 52 personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgının önlenmesinde cansiparene mücadele yürüttüğünü ifade eden Vali Toraman, sağlık görevlilerini çalışmalarından dolayı tebrik edip her birine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA