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Vali Toraman, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Toraman, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Dr. Toraman ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların talepleri not alınırken, ihtiyaçların imkanlar ölçüsünde en kısa sürede giderileceği kaydedildi.

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Vali Toraman, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Toraman, muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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