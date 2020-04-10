Vali Toraman, karantina altındaki vatandaşları ziyaret etti Kütahya Valisi Ömer Toraman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek KYK yurtlarında karantina altına alınan Türk vatandaşlarını ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek KYK yurtlarında karantina altına alınan Türk vatandaşlarını ziyaret etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'tan Türkiye'ye getirilen 351 vatandaşın Kütahya'daki karantinası devam ederken, vatandaşları kaldıkları yurtlarda ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgiler alan Vali Toraman, vatandaşların gerekli sağlık kontrollerinin ardından tedbir amaçlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini kaydetti Toraman, karantinadaki vatandaşların 14 gün KYK yurtlarında misafir edilerek tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ile AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun da hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA