Vali Toraman Göreve Başladı

Tokat Valiliğinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kütahya Valiliğine atanan Ömer Toraman göreve başladı.

Vali Toraman, valilik önünde daire müdürleri ve valilik personeli tarafından karşılandı.

Törenin ardından makamına geçen Toraman, burada yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda hizmet edeceklerini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği doğrultusunda ülkemizin kalkınması, refahın artması gayretleri doğrultusunda 2023 ve 2071 hedeflerine ülkemizle beraber Kütahya'mızın da gelişmesi, kalkınması için gayret sarf edeceğiz. Kütahya Valiliği görevini çok kıymetli bir meslek büyüğümden, kıymetli bir valimizden devralmış olmak benim için ayrıca memnuniyet verici. Bu bir nöbet değişimi. Bu emaneti Sayın Valimizden (Ahmet Hamdi Nayir) teslim alarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret göstereceğiz. Tarihi, kültürel zenginliği olan bu şehirde olmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da kamu, yerel yönetimler, üniversite, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla ve bütün taraflarıyla birlikte çalışacağız."