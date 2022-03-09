VALİ TORAMAN'DAN FİYAT VE STOK DENETİMİ - Haberler

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VALİ TORAMAN'DAN FİYAT VE STOK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ELAZIĞ Valisi Ömer Toraman, market ve depolarda temel gıda ürünlerinde yürütülen fiyat ve stok denetimine katıldı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ Valisi Ömer Toraman, market ve depolarda temel gıda ürünlerinde yürütülen fiyat ve stok denetimine katıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, son dönemlerde bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan fahiş fiyat ve stoklama ilgili ekiplerin yapmış olduğu denetimlere katıldı. Vali Toraman'a, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleri de eşlik etti. Vali Toraman ve beraberindekiler yerel marketlerde ve depolarda ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi. Toraman ayrıca market çalışanları ve yetkililerinden bilgi aldı.

VALİ TORAMAN'DAN FİYAT VE STOK DENETİMİ

VALİ TORAMAN'DAN FİYAT VE STOK DENETİMİ

VALİ TORAMAN'DAN FİYAT VE STOK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Market, Elazığ, Güncel, Haberler

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