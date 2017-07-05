Vali Toprak Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda yaralanan 3 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.



Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toprak, daha sonra doktorlardan yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Toprak, tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.