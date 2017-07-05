Vali Toprak'tan Yaralı Askerlere Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan 3 askeri hastanede ziyaret etti.



Hakkari Devlet Hastanesine gelen Vali Toprak, burada tedavi altına alınan yaralı askerleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Askerlerle bir süre sohbet eden Vali Toprak, daha sonra doktorlardan askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.



Vali Toprak, tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlara da 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. - HAKKARİ