Vali Toprak'tan, Şahin Ailesine Taziye Ziyareti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hattında çalışan işçilere yönelik terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Hazım Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Toprak ile İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Şahin'in ailesine başsağlığı diledi.



Ardından Hakkari Devlet Hastanesine giden Toprak, aynı saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan VEDAŞ çalışanı Mustafa Kaya'nın durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.



Toprak, burada yaralı işçinin babası Mehmet Kaya ve yakınlarıyla da görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.