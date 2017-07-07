Vali Toprak'tan Özatak Ailesine Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Veli Özatak isimli genci evinde ziyaret etti.



Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Veli Özatak isimli genci evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özatak ailesi, Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür etti.



Vali Toprak, Gaz Mahallesi'nde yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek onlara şeker ve çikolata dağıttı. - HAKKARİ