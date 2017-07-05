Vali Toprak'tan Esnaf Ziyareti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, çarşı merkezindeki vatandaşları ve esnafı ziyaret etti.



Vali Toprak, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla çay içip sohbet ederek taleplerini dinledi.



Esnaflar, kendilerini iş yerlerinde ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ