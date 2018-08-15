Vali Toprak'tan Belediyeye Ziyaret

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediyesini ziyaret etti.

Toprak, makamında ziyaret ettiği Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile görüşerek, Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında yapımı tamamlanan ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Epcim de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak'a ziyaretinde Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.