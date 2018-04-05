Vali Toprak'tan 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Toprak mesajında,"Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef alan ve bu yönde çalışmalarını sürdüren, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti anlayışı ile adaletin sağlanması, bir devletin vatandaşlarının güvenli, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerinin asli unsurlarındandır. Demokratik hukuk devleti içinde yargı ile savunma makamı olan avukatlık müessesesi birbirlerine etle tırnak gibi bağlı kurumlardır. Kişileri hakları konusunda bilgilendirip yönlendiren, haklarının korunmasında ve kullanılmasında onlara yardımcı olan avukatlar, hukuksal ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir görev üstlenmişlerdir. Hukukun üstünlüğü adına yaptıkları çalışmalar, demokrasinin korunmasında ve gelişmesinde önemli bir işleve sahiptir. Adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasına vesile olan avukatlar, verdikleri hizmetlerle toplumda hukuka, eşitliğe ve adalete duyulan güvenin en yüksek düzeyde olmasına ve vatandaş-devlet ilişkilerinin temeline güvenin yerleştirilmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle böylesine önemli ve kutsal bir görevi yerine getiren avukatlarımız, meslek etiğine ve kanunlara bağlı kalan, tam bir adaletin sağlanması hususunda topluma örnek gösterilen kişiler olmak durumundadır. Ben bu vesileyle 'Adalet Mülkün Temelidir' sözünden hareketle, kamu vicdanı, adalet ve hakkaniyetin sağlanması hususunda sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini yerine getiren başta Hakkari Barosu Avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ