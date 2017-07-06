Vali Toprak, Nikah Şahitliği Yaptı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, birbirleriyle tanışarak evlenmeye karar veren Gizem Onay ve Emirhan Keskin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.



Hakkari Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah törenine, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çiftin yakınları katıldı.



Epcim'in kıydığı nikahın şahitliğini Vali Toprak, İl Jandarma Komutanı Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu yaptı.



Toprak, nikah şahitliğini yaptığı çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek evlenme cüzdanını gelin Onay'a verdi.



Toprak, yaptığı konuşmada, bu iki gencin birbirleriyle anlaşarak ülkeye, vatana en temel kurumu olan aile müessesesini oluşturmak üzere karar verdiklerini söyledi.



"Kendileri inşallah mutlu bir hayata, mutlu bir geleceğe, mutlu bir yuvaya kavuşurlar." diyen Vali Toprak, şöyle konuştu:



"Bizler de onların bu mutlu anını paylaşmaktan, burada bulunmaktan, buna şahitlik etmekten ayrıca bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde çok mutlu bir ömür sürecekler. Allah nasip ederse de vatanlarına, milletlerine bağlı faydalı, büyüğünü, küçüğünü bilen evlatlar yetiştirecekler. Biz de bu şahitlik görevini icra etmekten burada sizlerle beraber olmaktan gerçekten çok mutluluk duyduk. Ben çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum."



Daha sonra Toprak, mutluluklar dilediği çifte altın hediye etti.