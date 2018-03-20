Vali Toprak Nikah Şahitliği Yaptı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, polis memurları Gülcan Yar ve Ramazan Akpınar çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Hakkari'de tanışarak evlenmeye karar veren İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Büro Amiri olarak görev yapan Komiser Gülcan Yar ile Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Akpınar için Belediye Nikah Salonu'nda nikah töreni düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in kıydığı nikahın şahitliğini, Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak yaptı.

Burada konuşan Toprak, "Türk toplumunun milletimizin temel taşını oluşturan aile kurumunu oluşturmak üzere Gülcan ve Ramazan kardeşimiz anlaşmışlar ve karar vermişler. Bugün de inşallah resmi olarak bunu hayata geçirerek yeni bir aile oluşturuyorlar. İnşallah bu ailede mutluluk dolu huzur dolu bir hayat geçirirler beraber. Allah da nasip ederse tabi ki vatana, millete faydalı evlatlar yetiştirirler. Evlilik içerisinde de ümit ediyorum ki karşılıklı sevgi saygıya dayanan hoşgörüye dayanan birbirlerinin her türlü hatasını her fırsatta görmemeye dayanan bir anlayış içerisinde inşallah uzun yıllar aynı yastıkta kocarlar diyorum. Tekrar tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Evlenme cüzdanını gelin Yar'a veren Toprak, çiftçe ömür boyu mutluluklar dileyerek, altın taktı.

Belediye Başkan Vekili Epcim ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da yeni çifti tebrik ederek altın taktı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile çiftin mesai arkadaşları katıldı.