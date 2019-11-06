Vali Toprak Konya'da bir yılını doldurdu

06.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:12

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya'daki görevinin birinci yılını doldurması nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından onuruna verilen kahvaltılı toplantıda gazetecilerle buluştu.

Tantavi Kültür Merkezin'de düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Toprak, kentte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşların sorunlarını çözme konusunda kentteki tüm devlet kurumlarının çözüm odaklı olarak çalıştığını belirten Vali Toprak, "Vatandaşın bir sorunu çözülmese o gün, o gece bize rahat yoktur." dedi.

Konya milletvekilleri ve iki bakanının da sürekli desteğiyle kentin 6 ayda 1 yılda halledilecek sorunlarının hızla bir iki günde jet hızıyla çözüldüğünü ifade eden Vali Toprak, Konyalılardan gördüğü sıcak ilgi ve teveccühten dolayı da tüm kent sakinlerine teşekkür etti.

Konya'da sivil toplum örgütleri güçlü

Vali Toprak kente yönelik izlenimlerini şöyle sürdürdü:

"Konya'nın başka bir güzelliği, sivil toplum burada çok güçlü. 4 bin civarında derneğimiz, 300 civarında vakıfımız var. Etkinliklerine zaman buldukça katılıyoruz. Toplumsal duyarlılık üst seviyede. Konya'da bir grubumuz adını da söyleyim 'Konya Platformu' Konya çimento fabrikasının da desteği var. 38 şehit ailesi için, 38 tane daire yapmış, ben böyle bir duyarlılığa bugüne kadar rastlamadım."

Konya sanayisi gelenleri şaşırtıyor

Konya'nın bir tarım ve sanayi şehri olmasının yanı sıra bir turizm kenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlediğini ifade eden toprak şöyle devam etti:

"Konya sanayisi kente geldiğimde beklemediğim oldukça şaşırdığım bir konudur. Yıllarca maliye müfettişliği, vali olarak gezen bir insan olmama rağmen Konya'da böyle bir sanayi olduğunu ancak gelip, görünce öğrendim. Yüzlerce ülkeye ihracat yapıyoruz. Konya'da sanayimiz gerçekten çok ileri bir noktada. Gelen misafirlerimiz gelince hep aynı ifadeleri kullanıyorlar. 'Burada böyle bir sanayi varmıymış' diyorlar. Dışardan gelenler Konya'yı sadece tahıl deposu sanıyorlar."

"Derbent Kayak Merkezi" projesi bürokrasiye takıldı

Derbent ilçesinde yapılması planlanan Kayak Merkezi Projesi içinde çalışmaların sürdüğünü ancak bürokrasinin yavaş işlemesinden yakınan Vali Cüneyit Toprak, "Derbent Kayak Merkezi Projesi'nin biz kaynağını, parasını, projesini her şeyini bulduk hazırladık hem de 1 yıldır duruyor. Fakat biliyorsunuz Türkiye'de bürokrasi biraz bazen zorluyor. Bir yıldır sadece bürokratik engellerle uğraşıyoruz. Ben bire bir takip ediyorum, bakanlarımızın girişimi sürüyor hadi hadi hadi. Ama bu seneye yetişmedi gelecek sene inşallah kayakseverler oraya gidebilecek." dedi.

Konya'da çakarlı araç yok

Konya'da vali olarak kendisinin şehir içindeki trafik akışında geçiş üstünlüğü ve önceliği olmasına rağmen tüm trafik kurallarına şöför ve koruma ekibinin istinasız riayet ettiğini, tüm kırmızı ışıklarda aracının durarak trafik kurallarına uyduğunu dile getiren Vali Toprak, Konya'da kendisi dahil hiç kimsede çakarlı araç olmadığını ve buna asla müsade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA