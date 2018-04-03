Vali Toprak İki Günde İki İşyeri Açtı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki protokol üyeleri iki günde iki işyeri hizmete açtı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, dün 15 kişinin istihdam edildiği bir iş yeri hizmete açarken bu defa isi 12 kişinin istihdam edildiği başka bir işyerini hizmete açtı. Kaya plazadaki iş yeri açılışına Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Başkan yardımcısı Cemal Adıyaman, Hatso Başkanı Servet Taş, bazı kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kaya plaza'nın ikinci katında hizmete giren ve 12 kişinin istihdam edildiği "Cömert ciğer evi" adlı işyerini açılışını Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve işyeri sahibi Tahir Özdemir tarafından hizmete açıldı. Vali Toprak, huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte her geçen gün yeni işyerlerinin hizmete girdiğini belirterek işyeri sahibine bol kazançlar diledi.

İşyeri sahibi Tahir Özdemir, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, işyeri açılışlarına iştirak eden Vali Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindeki tüm protokol üyeleri ile davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ