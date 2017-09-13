Vali Toprak Esnafları Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, çarşı merkezindeki esnafları ziyaret etti.



Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte esnafları iş yerinde ziyaret etti.



Esnaflarla birlikte çay içen Toprak, kendileri ile bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.



Kendilerini ziyaret eden Vali Toprak ve beraberindekilere teşekkür eden esnaflar, huzurlu bir ortamın hakim olduğu kentte satışların iyi gittiğini ifade ettiler.



İlde yapılan hizmetlerden de son derece memnun olduklarını dile getiren esnaflar, her zaman kendileriyle iç içe olan ve kucaklaşan Toprak'a teşekkür ettiler.