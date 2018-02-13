Vali Tekinarslan, Suriye Geçici Hükümeti meclis üyeleri ile bir araya geldi

KİLİS - Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Suriye Geçici Hükümeti meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Tekinarslan, Valilikte düzenlenen Fırat Kalkanı Bölgesi değerlendirme toplantısında Suriye Geçici Hükümeti meclis üyeleriyle bir araya geldi. Vali Tekinarslan yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sahasında koordinasyon hizmetlerinin başlayışının üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek, "Bu süre zarfında Fırat Kalkanı Bölgesinin huzur ve güvenin tesisi olmak üzere sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden şehir alt yapılarının iyileştirilmesi hizmetlerine kadar pek faaliyeti hep birlikte yürütüyoruz. 1 milyon Suriyelinin güven ve huzur içerisinde yarınlarına umutla bakacak bir hayatı tesis edildi. En büyük mutluluklarımızdan birisi 100 binin üzerinde çocuğumuzun yıkıntılar arasında kalmış hayatlarını, oralardan çekip çıkararak yeniden eğitim hayatıyla buluşturmak oldu. Yine 500 bine yakın insanımızın her türlü sağlık ihtilacını giderecek, onların acılarını dindirmede yüksek bir katkı verdik" şeklinde konuştu.

Tekinarslan, Fırat Kalkanı Bölgesinde şu anda inşaatları devam eden faaliyetlerin bitmesiyle beraber birçok alanda ihtiyaçların üst düzeyde karşılanmış olacaklarını vurgulayarak, "Tek gayemiz mazlumların duasını ve Allah'ın rızasını kazanmaya çabalamaktır. Bunun ötesinde de hiç bir gayemiz yoktur. Geçtiğimiz 1,5 yıllık zaman zarfında Fırat Kalkanı sahasındaki sivil yerleşim yerlerine Azez, Mare, Aktarin'e 500'ün üzerinde PYD/PKK tarafından silahlı roketli saldırı yapıldı. Yine dün geceki saldırılarda birisi çocuk diğeri kadın iki kişi yaralandı. Sizler bunlara da göğüs gerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle yurdunuzda ve yuvanızda huzur içerisinde gelecek aramaya devam ediyorsunuz. Terörle mücadele operasyonlarının mutlak suretle huzur, barış ve güvenlik ortamı gelene kadar devam ettireceğiz. Bunda da Allah'ın izniyle hep birlikte muvaffak olacağız. Fırat Kalkanı sahasındaki huzur, güven ve ilerleme ortamı, Suriye'nin birçok mazlum insanına da örnek olacak ve onlara da dalga dalga yayılacaktır" diye konuştu.