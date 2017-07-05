Vali Tekinarslan Sağlık Görevlilerini Ziyaret Etti

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Sahasında ülkelerinden dönen Suriyelilere aşı yapan sağlık görevlileri ile bir araya geldi.



Vali Tekinarslan, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğünü ziyareti esnasında, Suriyeli vatandaşların Bayramlaşma dönüşünde görevli sağlık personellerini de ziyaret ederek yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgi aldı.



UMKE Çadırlarında görevli Sağlık Personelimize yaptıkları bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Tekinarslan, personelleri ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.



İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 65 sağlık personeli ile yürütülen Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem kapsamında Bayramlaşma dönüşü yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş arası çocukların eksik aşılarını tamamlamak ve Sağlık Bakanlığı Aşı takvimine göre yaş grubundaki çocuklara aşıları uygulanıyor. Aşılama çalışmaları geçişlerin olduğu saatler sabah 08: 00 ile gece 24: 00 arası 14 Temmuz 2017 tarihine kadar yapılmaya devam edeceği bildirildi. - KİLİS