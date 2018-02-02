Vali Tekinarslan, Roketlerin Düştüğü Bölgede İnceleme Yaptı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis'te roketlerin düştüğü Osmangazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ne gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki polis ve ekiplerden bilgi alan Vali Tekinarslan, bölgedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Kilis'e düşen 3 roket nedeniyle 2 kişinin yaralandığını belirten Tekinarslan, bölgede yaptığı açıklamada, "Kilis'e 3 roket ard ardına düştü. Roketli saldırılarda birisi ağır diğeri tozdan etkilenmek üzere 2 kişi yaralandı. Ekiplerimiz bölgede incelemesini sürdürüyor" dedi.

( Ahmet Arslantaş - Emrah Kızıl - Cahit Özçelik - Mehmet Ali Dağ - Emrah Kızıl - Orhan Erkılıç - Lider Olgun/İHA)