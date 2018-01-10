Vali Tekinarslan'ın Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İletişimin en güçlü kanallarından olan basın, toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu söyledi.

Vali Tekinarslan, Yansız, tarafsız, özgür ve objektif basın, güçlü demokrasiye uzanan merdivenin en önemli basamaklarından olduğunu ifade ederek, "Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, mesleklerini icra eden gazeteci arkadaşlarımızın meslek ahlakını her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi son derece önemli bir kamusal sorumluluğu taşımaları anlamına gelmektedir. Bizler de bu anlayışla önemli bir kamu hizmetini icra eden gazetecilerimizin daha iyi şartlarda görevlerini yapmaları için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Gündeme taşıdıkları konularla İlimizin gelişimine kadar önemli katkılar sunan, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm değerli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum" dedi. - KİLİS