Vali Tekinarslan: "Bu Roketler, Doğrudan Doğruya Sivillerin Üzerine Atılıyor"
- PYD/PKK'nın Kilis'e roketli saldırısı Olay yerinden genel görüntü Roketin düştüğü lokanta çevresinden detaylar Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın açıklaması PYD/PKK'nın Kilis'e roketli saldırısı Kilis Valisi Tekinarslan: KİLİS - Terör örgütü...
- PYD/PKK'nın Kilis'e roketli saldırısı
Olay yerinden genel görüntü
Roketin düştüğü lokanta çevresinden detaylar
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın açıklaması PYD/PKK'nın Kilis'e roketli saldırısı
Kilis Valisi Tekinarslan:
KİLİS - Terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis kent merkezine roketli saldırı yapıldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, akşam saatlerinde Afrin'deki teröristlerce atılan bir roketin kent merkezine düşmesi sonucu zarar gören lokanta çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Tekinarslan, incelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.