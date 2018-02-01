Vali Tekinarslan Bölgede İnceleme Yaptı

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Suriye'nin Afrin bölgesinden atılan roketlerin amacının halkı korkutmak olduğunu belirterek, "Kilis halkı ne Zeytin Dalı Harekatı'na verdiği destekten, ne ülkesine sahip çıkma duygusundan, Türk halkı için yapılan operasyona desteğinden bir milim geri adım atmıyor" dedi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Suriye'nin Afrin bölgesinden Kilis'e düzenlenen roketli saldırı sonrasında basın açıklaması yaptı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Tekinarslan, "Terör örgütü tarafından roketler sivil insanların üzerine gelişi güzel atılıyor. Bunu rağmen Kilis halkı ne Zeytin Dalı Harekatına verdiği destekten, ne ülkesine sahip çıkma duygusundan, Türk halkı için yapılan operasyona desteğinden bir milim geri adım atmıyor" ifadesini kullandı. Vali Tekinarslan, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların amacı korkutmak, yıldırmak, sindirmektir. Fakat siz bu şehirde herhangi bir yılgınlık veya insanlarımızın gözünde zerre kadar korku görüyor musunuz? Burası bizim vatanımız, bizim toprağımız, bir milim dahi yerimizden kıpırdamayız. Vatandaşlarımızın sabrıyla bu saldırıları ortadan kaldıracak, bu terörü bitirecek olan Zeytin Dalı Harekatı'nı bildikleri için, bu harekatın başarıya ulaşması için askerlerimiz için dua ediyorlar. Kilis halkının kararlı duruşu, vatan sevgisi, bu gafillerin sonlarının ne olduğunu görür. Allah'ın izni ile biz gündelik hayatımızı devam ettireceğiz. Bu konuda acil yardım, acil müdahale, yangınla mücadele konularında bütün tedbirleri aldık. Bu roketler hedef gözetmeksizin sivil insanların üzerine atılıyor. Diş hastanemize 10-15 metre mesafeye, insanlar ibadet yaparken camimize, alışveriş merkezine atıldı. Terör örgütünün hedefi insanlarımızı yok etmek. Terör öğürtü çocukların umutlarını yok etmeye çalışmaktır. Bunların başka bir hedefi yoktur. Biz karıncayı incitmeyelim, diye duyarlı bir şekilde hareket ederek güvelik faaliyeti yürütüyoruz"

( Mehmet Ali Dağ - Emrah Kızıl - Abdülkadir Güneş - Cahit Özçelik - Ahmet Arslantaş - Lider Olgun/İHA)