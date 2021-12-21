Vali Tekbıyıkoğlu, Siyasi Parti İl Başkanlıklarına İade-i Ziyarette Bulundu

KIRIKKALE- (21. 12. 2021) Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti İl Başkanlıklarına ziyarette bulundu.

İade-i ziyaret programı kapsamında gerçekleşen ziyaretlerde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mustafa Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Onur Yüksel Bozdağ, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erdal Baloğlu ve İyi Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık tarafından karşılandı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde geçen ziyarette İl Başkanlarından bilgiler alan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet