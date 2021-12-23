Vali Tekbıyıkoğlu' ndan, Şehit J.Komd.Onb.Mehmet Işıklı'nın Ailesine Ziyaret

NUSAYBİN, MARDİN (Habermetre) - KIRIKKALE- (23. 12. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Mardin ili Nusaybin ilçesinde vatani görevini yapmakta iken 11. 11. 1994 tarihinde teröristlerle girmiş olduğu çatışmada yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede Şehit olan J. Komd. Onb. Mehmet Işıklı'nın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, şehidimizin annesi ile bir süre sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerimizi her fırsatta ziyaret ettiklerini belirterek "" Her daim sizlerin yanınızda olduğumuzu bilin. " dedi.

Şehidimizin ailesi, ilgileri dolayısıyla Vali Tekbıyıkoğlu'na teşekkür etti.

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