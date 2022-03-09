Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Kırıkkale'de marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, olumsuz durumlarda cezai işlem uygulandığını söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgili kurum müdürlükleri ile zabıta ekipleri tarafından yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetime katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

Denetimlerle ilgili konuşan Tekbıyıkoğlu, "Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında denetimlerin aralıksız sürüyor. Olumsuz durumlarda da gerekli cezai müeyyidenin uygulanıyor" dedi. - KIRIKKALE