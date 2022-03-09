Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Kırıkkale'de marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, olumsuz durumlarda cezai işlem uygulandığını söyledi.

Kırıkkale'de marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, olumsuz durumlarda cezai işlem uygulandığını söyledi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilgili kurum müdürlükleri ile zabıta ekipleri tarafından yerel ve zincir marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı gerçekleştirilen denetime katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

Denetimlerle ilgili konuşan Tekbıyıkoğlu, "Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında denetimlerin aralıksız sürüyor. Olumsuz durumlarda da gerekli cezai müeyyidenin uygulanıyor" dedi. - KIRIKKALE

Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

Vali Tekbıyıkoğlu, marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkkale, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title