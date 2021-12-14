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Vali Tekbıyıkoğlu Kütüphane Açılışına Katıldı

Vali Tekbıyıkoğlu Kütüphane Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

(14. 12. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışına katıldı.

KIRIKKALE (Habermetre) - KRIKKALE-(14. 12. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde kütüphane açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile başlayan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin ilimizdeki son kütüphanesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi bünyesinde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk ve Yusuf Tüfekçi'nin katılımlarıyla hizmete sunuldu.

Vali Tekbıyıkoğlu açılışta, "İnsanoğlu, kendini geliştirebilen tek varlıktır. Bu gelişim ya tecrübe ederek ya da başkalarının bilgilerinden istifade ederek sağlanır. Bunun en kolay yolu okumaktır. Küçük yaşlarda edinilen okuma alışkanlığı kişinin gelişimi üzerinde önemli rol oynamaktadır. Burada hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin desteği ile kurulan kütüphanemizin faydalı olmasını diliyorum. " dedi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, MEB Bilgi İşlem Müdürü Özgür Türk, Yusuf Tüfekçi ve öğrenciler ile birlikte kurdele keserek, kütüphanede bulunan kitapları inceledi.

Açılışın ardından Vali Tekbıyıkoğlu, öğretmenler ile öğretmenler odasında sohbet etti.

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