Vali Tekbıyıkoğlu İlçe Ziyaretlerine Yahşihan ile Devam Etti

KIRIKKALE (Habermetre) - KIRIKKALE- (25. 11. 2021) Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ilçe programları kapsamında Yahşihan İlçesine ziyarette bulundu.

İlçeye gelişinde Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Tekbıyıkoğlu, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu'ndan ilçede gerçekleştirilen kamu hizmetleri hakkında brifing aldı.

Vali Tekbıyıkoğlu başkanlığında, Kaymakam, İl Genel Meclis Başkanı, Belediye Başkanı, ilgili kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarların da katılımları ile kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Vali Tekbıyıkoğlu "İlçe gezilerimiz ile amacımız halihazırda yapılan çalışmaları yerinde incelemek, yerinde çözüm önerileri oluşturmaktır. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunmak için bütün kaynakları seferber ediyoruz. " dedi. Toplantıda ayrıca güncel sorunlar ve yeni talepler ele alındı.

Daha sonra, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a çalışma ziyaretinde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu'na, Başkan Türkyılmaz tarafından belediyenin yürüttüğü faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verildi.

Vali Tekbıyıkoğlu, programın devamında Yahşihan Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. El sanatları ve benzeri dallarda açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerle sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Daha sonra Yahşihan Tren Garı'nda incelemelerde bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, incelemelerinin ardından Irmak Köy Muhtarlığını ziyaret etti.

Köyün ihtiyaç ve sorunları ile ilgili olarak Köy muhtarından bilgi alan Vali Tekbıyıkoğlu, Irmak Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek bölgedeki trafik ve asayiş konularına ilişkin bilgi aldı.

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