Vali tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi Vali tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi Validen hastanelere şok denetim Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek korona virüs ile ilgili alınan önlemleri yerinde inceledi.

Vali tebdili kıyafetle hastaneleri denetledi

Validen hastanelere şok denetim

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri gezerek korona virüs ile ilgili alınan önlemleri yerinde inceledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini denetledi. Tebdili kıyafetle hastaneleri gezen, kontrol noktalarına giden ve halkın içinde oturup hasta gibi sıraya giren Vali Erin, gözlemlerinin ardından yetkililere talimat vererek aksaklık yaşanan noktalara acilen müdahale edilmesini söyledi.

Kaynak: İHA