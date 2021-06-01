Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu

Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Teknopark A.Ş.'nin hizmet binasını ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Teknopark A.Ş.'nin hizmet binasını ve çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla Teknopark A.Ş.'yi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Orhan Tavlı, "Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi Projesi" kapsamında Teknopark A.Ş.'de kurulması planlanan Apiterapi Ürün İnovasyon Merkezi'nin ofis ve bina seçenekleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

Proje ile Muğla'da arıcılık sektöründe faaliyet gösteren arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri üretmeleri ve söz konusu ürünlerin işlenerek pazarlanmasına olanak sağlanması hedefleniyor.

Vali Orhan Tavlı, Teknopark arazisine komşu olan tarihi sarnıcın restorasyonu, sarnıç çevresinin düzenlenmesi ve sarnıç alanının su drenajı için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından geliştirilmesi planlanan proje ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - MUĞLA

Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu
Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu
Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu
Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gervinho Cristiano Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Tavlı, Teknopark Binası ve çevresinde incelemelerde bulundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:32:25. #1.14#

title