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Vali Tavlı, Muğlaspor'u ziyaret etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve play-offlarda mücadele edecek Muğlaspor'un antrenmanını ziyaret etti.

13.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:04

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve play-offlarda mücadele edecek Muğlaspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Takıma, 20-28 Temmuz'da Antalya'da yapılacak 2. Lig'e yükselme maçları öncesi başarılar dileyen Tavlı, futbolculara baklava ikram etti.

Atatürk Stadı'ndaki çift kale antrenmanı izleyen Tavlı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Kulüp Başkanı Erol Kapiz'den stat ve tesisler hakkında bilgi aldı.

İlman, Atatürk Stadı'nın ışıklandırmasının tamamlandığını ve artık Muğla'da gece maçları oynanabileceği söyledi.

Ziyarette, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ile Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Vali Tavlı, Muğlaspor'u ziyaret etti

Kaynak: AA

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