Vali Tavlı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde Vatandaşlarla Bayramlaştı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi gören hastalar ve hasta yakınlarıyla bayramlaştı.

Vatandaşlarla bir süre sohbet ederek Kurban Bayramlarını kutlayan Vali Orhan Tavlı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'le beraber Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi personeliyle de bayramlaşan Vali Orhan Tavlı, personele işlerinde başarılar dileyerek fotoğraf çektirdi. - ÇANAKKALE