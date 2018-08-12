Vali Tavlı, Gelibolu-Eceabat Tünellerinde İncelemelerde Bulundu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden Kilye koyunda bulunan T2 tünelinde incelemelerde bulundu.

1390 m uzunluğunda ve asfaltlama aşamasına gelmiş Kilye koyunda bulunan T2 tünelinin içinde devam eden çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Orhan Tavlı, yetkililerden bilgi aldı.

2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan T2 tüneli incelemesinde; Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz da bulundu. - ÇANAKKALE