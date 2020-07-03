Vali Tavlı'dan MÜSİAD'a iade-i ziyaret Son valiler kararnamesi ile Muğla'ya atanan Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'ne iade ziyarette bulundu.

Son valiler kararnamesi ile Muğla'ya atanan Orhan Tavlı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi'ne iade ziyarette bulundu.

Ziyarette MÜSİAD Muğla Şube yönetimi hazır bulunurken, Vali Tavlı MÜSİAD çalışmaları hakkında Şube Başkanı Avukat Kazım Demir'den bilgi aldı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Avukat Kazım Demir, 7-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1'inci Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı ve MÜSİAD Genel Merkez tarafından çalışması sürdürülen Muğla'nın da dahil olduğu 'Karavan Turizmi'ne ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA