Vali Taşbilek gazetecilerle buluştu

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, gazete sahipleri, muhabirler ve ajans temsilcileriyle buluşan Vali Taşbilek, demokrasinin dördüncü büyük kuvveti olan basının kamu yararı açısından çok önemli bir faaliyet yürüttüğünü belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

"Çok değerli bir hizmet yürütüyorsunuz"

Gümüşhane'ye geldiğinden beri basından büyük bir destek gördüğünü kaydeden Vali Taşbilek, "Çalışmalarımızda en büyük yardımcımız, en büyük destekçimiz olarak değerli basın mensuplarımızı gördük. Bu vesile ile hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Yaptığınız hizmetler kamu yararı açısından, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, eksik giden birtakım hizmetler varsa gerek kamu hizmetlerinde gerekse toplumsal ilişkiler açısından bizlere her zaman bir ışık olmuştur, bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bu nedenle çok değerli bir hizmet yürütüyorsunuz. Bizim de hizmetlerimizin vatandaşlara doğru ulaşabilmesi açısından çok önemli bir misyonunuz var. Ben hepinize ailelerinizle birlikte sağlık diliyorum. Her zaman gönlümüz, kapımız size açık. Burada sizin hizmetleriniz noktasında da bize düşen ne ise her zaman yanınızda olduğumuzu, sıkıntıları giderme noktasında en üst düzeyde takipçisi olacağınızı bilmenizi isterim. Gününüz kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

"Bizim için memleket meseleleri kendi menfaatlerimizin önündedir"

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'e daveti için teşekkür eden Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise yerel basının özellikle pandemi sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsederek, "Biz de bir kamu görevi yapıyoruz. Elimizden geldiğince kurumlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki, bizim için memleket meseleleri kendi menfaatlerimizin önündedir. Hep böyle olmuştur. Bu konuda bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Zaman zaman kamu tarafından yalnız bırakıldıklarını dile getiren Köprülü, "Bütün memleketin sıkıntılarını yazmaktan bizlere sıra gelmedi. Herkesin derdine koşuyoruz, kendi sıkıntılarımız arada kaybolup gidiyor. Belirli günlerde hatırlanmak her insanın gururunu okşar. Biz de bundan dolayı mutluyuz ama şunu anlatamadık kurumlarımıza ve Gümüşhaneli vatandaşlarımıza da bu mesajı vermek istiyorum. Adalet birgün herkese lazım olacak diye bir söz vardır, yerel basın da birgün herkese lazım olacak. Yerel basın bittiği zaman ah vah fayda etmeyecek" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE