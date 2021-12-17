Vali Süleyman Elban Korgeneral Metin Tokel'i Ziyaret Etti

VALİ SÜLEYMAN ELBAN KORGENERAL METİN TOKEL'İ ZİYARET ETTİ

Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Vali Elban, ardından 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile bir süre görüştü.

Vali Elban Korgeneral Metin Tokel'e Adana'da geçekleştirdikleri başarılı çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Korgeneral Metin Tokel ise Vali Elban'a ziyaretinden onur duyduklarını dile getirdi.

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