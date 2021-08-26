Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi

Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kaymakamlarla bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, tüm ilçelerin yarınının bugünden çok daha iyi olması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakamlarla bir araya gelen Adana Valisi Süleyman Elban, tüm ilçelerin yarınının bugünden çok daha iyi olması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Valilik makam toplantı salonunda ilçelerde yürütülen projeler ile yapılması planlanan çalışmaların detayları ele alındı. Vali Süleyman Elban'ın başkanlığındaki toplantıda, kaymakamlarla ilçelerin genel durumu gözden geçirildi.

Toplantıda konuşan Vali Elban, Adana'yı daha yaşanabilir bir kent noktasına taşıyabilmek, vatandaşlara en hızlı ve kaliteli kamu hizmetini sunabilmek ve tüm ilçelerde yaşam standartlarını yükseltebilmek için mülki idari amirlerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla Adana'nın tüm ilçelerinin yarınının bugünden çok daha iyi olması için iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Elban, bu hususta herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inandığını kaydetti.

Gerçekleştirecekleri çalışmalarda kaymakamlara başarılar dileyen Elban, değerlendirmelerde bulunmasının ardından toplantı sona erdi. - ADANA

Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi
Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
Dolmuş şoförünün özel halk otobüsünün çarpmasıyla öldüğü kaza kamerada
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
200 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki dede, babaanne ve torun yaşamını yitirdi
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Haydar Ali Yıldız
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Süleyman Elban, kaymakamlarla toplantı gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 11:02:24. #1.14#

title