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Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AA, Koray Kılıç - Güncel
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Vali Süleyman Elban, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediyesinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

YÜREĞİR, ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediyesinde ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentteki ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda Adana'da devam eden ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Toplantının ardından, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Vali Elban ve belediye başkanlarına tablo hediye etti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Fevzi Yıldırım, Süleyman Elban, Yüreğir, Adana, Güncel, Haberler

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