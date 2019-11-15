Vali Su ve Başkan Seçer, KKTC tebrik kabulüne katıldı

15.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:53

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tebrik kabulüne katılarak, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'yi kutladılar.



KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından, KKTC'nin kuruluşunun 36'ncı yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenin ardından tebrik kabulü gerçekleştirildi. KKTC Mersin Başkonsolosu Mendeli'nin, makamında kent protokolünün tebriklerini kabul ettiği programa, Vali Su, Tuğamiral Kireçtepe ve Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.



Başkonsolos Mendeli ile bir süre sohbet eden protokol üyeleri, Kıbrıs Türk Halkı için bir dönüm noktası olan KKTC'nin 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - MERSİN

Kaynak: İHA