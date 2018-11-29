Vali Su: "Tüm Kurumlar Vatandaşlara Hizmet İçin Var"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik koordinesinde her ay gerçekleştirilen "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" kapsamında bu kez Mezitli ilçesinde görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

Mezitli ilçesinde bir restoranda düzenlenen buluşmaya Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu, Vali Yardımcıları, bölge, il ve ilçe daire müdürleri ve ilçede görev yapan yaklaşık 40 muhtar katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Vali Su, toplantının muhtarların sorunlarını dinlemek ve bu sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Mersin'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 7 gün 24 saat boyunca vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların güvenliğini sağlamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve refah seviyelerini daha da arttırmak için var olduklarını kaydeden Su, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Mersin'e hizmet etme gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirtti. Konuşmaların ardından toplantı, muhtarların tek tek söz alarak, temsil ettikleri mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesiyle son buldu. - MERSİN