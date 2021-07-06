Vali Su: "Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL"
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Vali Su: "Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL"

Vali Su: 'Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2021 yılı itibariyle toplam proje tutarının 24 milyar 482 milyon lira olduğunu belirterek, yıllık ödeneğin yaklaşık 4 milyar lira, bu yılki harcamanın ise 1 milyar 143 milyon lira olduğunu söyledi.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2021 yılı itibariyle toplam proje tutarının 24 milyar 482 milyon lira olduğunu belirterek, yıllık ödeneğin yaklaşık 4 milyar lira, bu yılki harcamanın ise 1 milyar 143 milyon lira olduğunu söyledi.

Mersin İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 3'üncü toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Su, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi görev alanına giren kamu projelerini sıkı bir şekilde takip etmelerinin önemli olduğunu söyledi. Su, kamu projelerinde etkinlik, hız ve bitiriciliğin çok önemli olduğuna işaret etti.

2021 yılı itibariyle toplam proje tutarının 24 milyar 482 milyon 195 bin 710 TL olduğunu ifade eden Su, "Yıllık ödenek 3 milyar 911 milyon 51 bin 591 TL, 2021 yılı harcaması ise 1 milyar 143 milyon 794 bin 177 lira ve nakdi gerçekleşme oranı yüzde 29,25 olarak gerçekleşti. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için bu görevleri icra ediyoruz. Halkımızın memnuniyeti, onların huzur ve güvenliği, mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Müracaatları en kısa sürede sonuçlandırmak bizim birinci derecede görevimizdir. Bu bakımdan tüm kamu personelimiz, iş ve işlemlerde vatandaşlarımıza kolaylık sağlama yönünde ne gerekiyorsa yapmayı kendisine şiar edinmeli" şeklinde konuştu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının devam eden projeleriyle ilgili sunum yaptığı toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Vali Su: 'Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL'
Vali Su: 'Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL'
Vali Su: 'Toplam proje tutarı 24 milyar 482 milyon TL'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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