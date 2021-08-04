Vali Su, 'Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Toplantısı'na Başkanlık Etti

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Olağan Toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantılara; Tarsus Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayhan Terban, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Mevcut durum hakkında bilgi verilen yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantıları, gündem maddelerinin gözden geçirilerek karara bağlanmasının ardından sona erdi. 04. 08. 2021

Kaynak: Habermetre