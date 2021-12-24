Vali Su, Singapur Matematik Olimpiyatlarında Dereceye Giren Altın'ı Kabul Etti - Haberler
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Vali Su, Singapur Matematik Olimpiyatlarında Dereceye Giren Altın'ı Kabul Etti

Vali Su, Singapur Matematik Olimpiyatlarında Dereceye Giren Altın'ı Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ali İhsan Su, Singapur'da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında 5 dalda dereceye giren Yenişehir İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın'ı kabul etti.

Vali Ali İhsan Su, Singapur'da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında 5 dalda dereceye giren Yenişehir İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın'ı kabul etti.

Valilik makamda gerçekleşen ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve öğrenci velisi Gülşen Tan da hazır bulundu.

Kabulde yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri geleceğimizin teminatı olarak nitelendiren Vali Su, Matematik Olimpiyatlarında 5 dalda dereceye giren ikinci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın'a elde ettiği başarısının eğitim ve öğrenim hayatında da devam etmesini diledi.

Kabul, bir süre sohbet edilmesinin ardından sona erdi. 24. 12. 2021

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