Vali Su, Silifke'de muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Su, Silifke'de muhtarlarla bir araya geldi

Vali Su, Silifke'de muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık ederek, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Silifke Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık ederek, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' kapsamında ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Su, ilçe programı kapsamında ilk olarak Silifke-OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına başkanlık etti. Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda Silifke muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Su, İçişleri Bakanlığının genelgesi gereğince muhtarların sorunlarını dinlemek ve mevcut problemlerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi. Muhtarların dile getireceği sorun ve talepleri son derece önemsediklerini kaydeden Vali Su, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet etmek için her zaman görevinin başında olduğunu vurguladı.

Vali Su, muhtarlarla buluşma toplantılarını her ilçede sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Toplantı daha sonra muhtarların tek tek söz alarak, temsil ettikleri mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmeleri ile devam etti.

Toplantıya Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra bölge müdürleri, il ve ilçe kurum müdürleri ile ilçe muhtarları katıldı. - MERSİN

Vali Su, Silifke'de muhtarlarla bir araya geldi
Vali Su, Silifke'de muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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