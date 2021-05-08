Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı
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Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı

Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında açılan semt pazarlarında denetim yaptı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında açılan semt pazarlarında denetim yaptı.

Yenişehir ve Mezitli'de bulunan semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde Vali Su'ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile genel kolluk birimleri eşlik etti. Denetimler sırasında Vali Su, esnaf ve vatandaşlara maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimler esnasında pazar esnafından alışveriş de gerçekleştiren Su, bugün yapılan denetimlerde vatandaşların genel olarak kurallara uyduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, bu konuda duyarlılık gösteren bütün vatandaşlara teşekkür etti. - MERSİN

Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı
Vali Su, semt yazarlarında denetim yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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