Vali Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti
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Vali Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti

Vali Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39'uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39'uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Su, karşılama mangasının selamlamasının ardından Komutanlık Şeref Defterini imzaladı. Albay Bavbek ve personelle bir süre görüşen Vali Su, Sahil Güvenlik Komutanlığının 39'uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve onun kahraman personelinin denizlerde emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele gibi birçok görevi 39 yıldır başarıyla sürdürdüğünü kaydeden Su, "Bu duygu ve düşüncelerle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. kuruluş yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.

Vali Ali İhsan Su'ya ziyaretleri sırasında Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu da eşlik etti. - MERSİN

Vali Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti
Vali Su, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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